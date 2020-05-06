«Ежедневный прирост»: в Минздраве считают преждевременными разговоры о выходе на плато по коронавирусу

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России пока рано, так как наблюдается ежедневный прирост выявленных случаев COVID-19. Он добавил, что вакцины от коронавируса в стране проходят доклинические испытания. За последние сутки в РФ было выявлено 10 559 новых пациентов с инфекцией, из них 5858 — в Москве.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья отметил, что говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в России пока рано.

«Я думаю, что вопрос: «Плато или не плато?» — здесь ответ простой, поскольку прирост идёт ежедневный, поэтому это ещё не плато... Я думаю, что про плато пока рановато говорить», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что не стоит ожидать одновременного выхода на плато по всей России, так как регионы «живут по-своему в эпидемиологическом процессе».

Мурашко также рассказал, что вакцины от коронавируса в России проходят доклинические испытания. Министр уточнил, что в общей сложности тестируются семь препаратов.

«Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины, есть обнадёживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», — пояснил он.

На данный момент в стране около 4 тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, из них порядка 1200—1500 человек в реанимации, добавил Мурашко. Он отметил, что дефицита реанимационных коек на сегодняшний день нет.

«Сегодня в общей сложности по стране развёрнуто 126 тыс. коек, где оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В общем количестве, если брать от всех коек в Российской Федерации, которые вносятся в государственную статистическую отчётность, — это в районе 10% коек от общего числа в РФ», — сказал Мурашко.

В России за последние сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции возросло на 10 559, из них 5858 было зарегистрировано в Москве, 829 — в Подмосковье, 312 — в Санкт-Петербурге.

Число регионов, где зафиксировано уже более 1 тыс. случаев коронавирусной инфекции, увеличилось на два — к ним добавились Республика Ингушетия и Владимирская область.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 165 929. Выздоровели 21 327 человек, 1537 скончались.

Тем временем Роспотребнадзор напомнил россиянам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, даже если окружающие носят медицинские маски.

«Соблюдать дистанцию необходимо, даже если окружающие носят маски, поскольку вирус может находиться на коже инфицированного человека и его одежде, откуда попадает на контактные поверхности и в воздух», — напомнили в ведомстве.

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В пресс-службе Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову, сообщили, что суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%. Она добавила, что доли заболевших с симптомами острого респираторного заболевания и пневмониями стабильны и составляют 51% лёгких случаев, 38% средней тяжести и 11% тяжёлых. Малинникова отметила, что сейчас от россиян требуется проявлять социальную ответственность.

«Важно понимать: если мы ещё немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность — заразность его упадёт. Только тогда возможно снижение заболеваемости», — пояснила она.

Также Малинникова подтвердила, что рост числа выявленных случаев COVID-19 связан с увеличением количества проведённых тестов.

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Напомним, ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкие показатели летальности от коронавируса в России ранней диагностикой — в стране было проведено свыше 4,4 млн исследований.

Между тем некоторые российские регионы ослабили ограничительные меры, введённые из-за коронавируса.

Так, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разрешит с 11 мая пробежки и велопрогулки в городе при соблюдении дистанции три метра, а также прогулки с детьми во дворах на тех же условиях.

Ранее власти Псковской области объявили, что с 6 мая гражданам разрешается посещение стоматологических клиник и кладбищ. Помимо этого, в регионе возобновляется работа некоторых компаний и магазинов, не торгующих продовольственными товарами и товарами первой необходимости.

Работу данной категории магазинов разрешили также власти Калининградской области.

В большинстве российских регионов продолжают действовать ограничительные меры, введённые с целью остановить распространение коронавируса. Граждане любого возраста должны соблюдать режим самоизоляции и покидать дом только для похода в продуктовый магазин или аптеку, для выгула собаки, выноса мусора или в случае обращения за медицинской помощью.