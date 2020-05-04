Песков назвал основания для снятия ограничений в России

Короткая ссылка
Снятие ограничительных мер, которые были введены в России из-за ситуации с коронавирусом, зависит от показателей динамики роста распространения COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков назвал основания для снятия ограничений в России
  • РИА Новости

«Мы, конечно, все ждём 11 мая, а главное, — мы, наверное, ждём показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал набраться терпения.

«Мы видим, что погода начала и в Центральной части России, на Юге, погода теплеет, становится теплее, и, конечно, людям всё тяжелее и тяжелее оставаться дома. Хочется надеяться, что всё-таки мы все найдём в себе силы в эти дни досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни своё здоровье, ни здоровье окружающих», — добавил он.

Он подчеркнул, что в случае если «народ высыпет на улицы», то нужно будет ждать «каких-то нежелтальных проявлений», которые могут наступить по истечению 14 дней.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, тенденция стабильная.

Она отмечала, что режим ограничений будет постепенно сниматься, а отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить