Песков назвал основания для снятия ограничений в России

Снятие ограничительных мер, которые были введены в России из-за ситуации с коронавирусом, зависит от показателей динамики роста распространения COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, все ждём 11 мая, а главное, — мы, наверное, ждём показатели динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этой динамики будет зависеть этапность снятия мер изоляции», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал набраться терпения.

«Мы видим, что погода начала и в Центральной части России, на Юге, погода теплеет, становится теплее, и, конечно, людям всё тяжелее и тяжелее оставаться дома. Хочется надеяться, что всё-таки мы все найдём в себе силы в эти дни досидеть в режиме самоизоляции, не подвергая опасности ни своё здоровье, ни здоровье окружающих», — добавил он.

Он подчеркнул, что в случае если «народ высыпет на улицы», то нужно будет ждать «каких-то нежелтальных проявлений», которые могут наступить по истечению 14 дней.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, тенденция стабильная.

Она отмечала, что режим ограничений будет постепенно сниматься, а отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом.