Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости коронавирусом

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, тенденция стабильная. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Снижается, независимо от того количества, про которое мы уже говорили, темп прироста всё равно снижается, это стабильная тенденция», — сказала она.

По её словам, тенденция может быть более выражена, то есть быстрее, может быть менее выражена, то есть медленнее.

«Но, ещё раз, это в первую очередь зависит от того, насколько мы сегодня разобщены, только от этого», — добавила она.

Попова подчеркнула, что движение идёт «в правильном направлении».

«А чтобы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть. Увеличивающееся количество машин, может быть, увеличивающееся количество людей на улицах — вот это очень плохой прогностический признак», — сказала она.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико отметил, что распространение COVID-19 в России идёт уже внутри городов, а основным путём передачи вируса стало местное распространение вторичных и третичных случаев.