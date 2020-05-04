Эпидемиолог назвал пути распространения коронавируса в России

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Распространение коронавирусной инфекции в России идёт уже внутри городов, основным путём передачи COVID-19 является местное распространение вторичных и третичных случаев. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Эпидемиолог назвал пути распространения коронавируса в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По его словам, инфекция коварна тем, что у неё очень длительный инкубационный период — от двух до 20 дней.

«Сегодня распространение инфекции идёт уже внутри страны, внутри городов», — сказал он.

И если вначале, отметил специалист, стояла задача «предупредить завоз» и выявить больных среди приезжающих, то в настоящее время выявить всех инфицированных невозможно.

«Потому что сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идёт местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции», — пояснил он.

Он добавил, что распространение инфекции идёт наиболее активно при тесных контактах в семье, местах большого скопления людей, организованных коллективах.

Он также рассказал, что в Москве наблюдается фаза эпидемии коронавируса, при которой происходит масштабное распространение без прослеживания связи случаев заражения.

Согласно информации на 4 мая, в России зарегистрировано 145 268 случаев инфицирования COVID-19, 18 095 человек выздоровели, 1356 скончались. 

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