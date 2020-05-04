Эпидемиолог назвал пути распространения коронавируса в России
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- РИА Новости
По его словам, инфекция коварна тем, что у неё очень длительный инкубационный период — от двух до 20 дней.
«Сегодня распространение инфекции идёт уже внутри страны, внутри городов», — сказал он.
И если вначале, отметил специалист, стояла задача «предупредить завоз» и выявить больных среди приезжающих, то в настоящее время выявить всех инфицированных невозможно.
«Потому что сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса — идёт местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции», — пояснил он.
Он добавил, что распространение инфекции идёт наиболее активно при тесных контактах в семье, местах большого скопления людей, организованных коллективах.
Он также рассказал, что в Москве наблюдается фаза эпидемии коронавируса, при которой происходит масштабное распространение без прослеживания связи случаев заражения.
Согласно информации на 4 мая, в России зарегистрировано 145 268 случаев инфицирования COVID-19, 18 095 человек выздоровели, 1356 скончались.