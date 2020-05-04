Эпидемиолог Минздрава рассказал о фазе эпидемии коронавируса в Москве

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В Москве наблюдается фаза эпидемии коронавируса, при которой происходит масштабное распространение без прослеживания связи случаев заражения. Об этом в интервью «Российской газете» заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Эпидемиолог Минздрава рассказал о фазе эпидемии коронавируса в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

По его словам, «эпидемическая ситуация по регионам страны неоднородная».

«Можно говорить о том, что в Москве она достигла третьей-четвёртой фазы (согласно критериям ВОЗ), то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев», — сказал он.

Он не исключил, что «уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время».

Ранее Брико отметил, что возможность новой волны распространения COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации. 

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