Эпидемиолог Минздрава рассказал о фазе эпидемии коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
По его словам, «эпидемическая ситуация по регионам страны неоднородная».
«Можно говорить о том, что в Москве она достигла третьей-четвёртой фазы (согласно критериям ВОЗ), то есть масштабного распространения без прослеживания эпидемиологической связи случаев», — сказал он.
Он не исключил, что «уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время».
Ранее Брико отметил, что возможность новой волны распространения COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.