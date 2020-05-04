Эпидемиолог Минздрава оценил возможность второй волны коронавируса

Короткая ссылка
Возможность новой волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации, заявил академик РАН, профессор, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Эпидемиолог Минздрава оценил возможность второй волны коронавируса
  • РИА Новости

Он отметил, что внутригодовая заболеваемость ОРВИ характеризуется наличием двух волн — осенне-зимней (октябрь — февраль) и менее выраженной весенней (март—апрель).

«Что касается заболеваемости COVID-19, то сейчас трудно что-либо говорить, во многом это будет определяться свойствами возбудителя, выраженностью его мутации», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, при сохранении «антигенной стабильности SARS-CoV-2 однозначно можно утверждать, что повторные волны заболеваемости будут менее выраженными в силу формирования популяционного иммунитета».

«Но прогнозировать ситуацию сложно, так как вирус новый, малоизученный, и мы ещё много чего о нём не знаем», — добавил специалист.

Ранее Брико рассказал, что говорить о завершении эпидемии COVID-19 можно «лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%».

В конце апреля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить