В Минздраве заявили, что Россия ещё не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что страна ещё не вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я думаю, что на вопрос, плато или не плато, ответ простой: поскольку прирост идёт ежедневный, это ещё не плато.... Я думаю, что про плато пока рановато говорить», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Он отметил, что плато по заболеваемости в разных регионах России будет наступать в разное время.

Ранее руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко оценил вероятность выхода России на плато по COVID-19.