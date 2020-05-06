В Минздраве заявили, что Россия ещё не вышла на плато по коронавирусу
- РИА Новости
«Я думаю, что на вопрос, плато или не плато, ответ простой: поскольку прирост идёт ежедневный, это ещё не плато.... Я думаю, что про плато пока рановато говорить», — приводит РИА Новости слова Мурашко.
Он отметил, что плато по заболеваемости в разных регионах России будет наступать в разное время.
Ранее руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Бутенко оценил вероятность выхода России на плато по COVID-19.