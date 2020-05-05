Вирусолог оценил вероятность выхода России на плато по коронавирусу

Руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко оценил вероятность выхода России на плато по COVID-19.

«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак даёт надежду на то, что страна, наконец, выходит на плато», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, говорить об окончательной стабилизации количества заболевших пока рано. По его словам, необходимо смотреть, когда произойдёт заметное снижение или, по крайней мере, будет наблюдаться такая тенденция.

«Только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — уточнил он.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.