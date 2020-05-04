«Другая фаза развития эпидемического процесса»: в Минздраве назвали пути распространения коронавируса в России

Основным путём передачи коронавируса в России является местное распространение вторичных и третичных случаев внутри городов, то есть распространение заболевания происходит не от контактов с вернувшимися из-за границы гражданами. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Кроме того, он рассказал, что COVID-19 может поражать не только лёгкие, но и другие органы человека. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что режим ограничений из-за коронавируса будет отменяться постепенно и запрет на проведение массовых мероприятий снимут в последнюю очередь.

Основным путём передачи коронавируса в России является местное распространение вторичных и третичных случаев в городах. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Инфекция, в частности, опасна своим длительным инкубационным периодом, который составляет от двух до 20 дней, добавил Брико. Он отметил, что в начале пандемии основная задача заключалась в том, чтобы «предупредить завоз», обнаружив заражённых среди прибывающих в страну, но теперь выявить всех инфицированных невозможно.

«Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса (идёт местное распространение вторичных и третичных случаев), которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции», — пояснил он в интервью «Российской газете».

Эпидемиолог напомнил, что наиболее активно распространение инфекции идёт при тесных контактах в семье и в местах большого скопления людей.

В Москве наблюдается фаза эпидемии коронавируса, при которой происходит масштабное распространение без прослеживания связи случаев заражения, добавил Брико.

Помимо этого, эксперт рассказал, что клинические проявления коронавирусной инфекции очень разнообразны по своим формам: у госпитализированных пациентов наблюдаются пневмония, ДВС-синдром, острое повреждение почек, повреждение миокарда.

«Рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. Поэтому поражаться могут любые органы и системы человека», — объяснил Брико.

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В России за последние сутки выявлен 10 581 случай коронавируса, из них 5795 в Москве, 803 — в Подмосковье.

Таким образом, с начала пандемии в России обнаружено 145 268 случаев COVID-19. Число летальных исходов достигло 1356, выздоровели 18 095 человек.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что режим ограничений из-за коронавируса будет сниматься постепенно — так же, как и вводился.

«Есть правило эпидемиологическое: мы выходим из режима ограничений так же, как мы входили в режим ограничений, то есть постепенно снимаем», — сказала она.

Глава ведомства уточнила, что запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь. Она также добавила, что говорить о возможности введения первых послаблений можно будет только к 12 мая. В то же время Попова предположила, что начальным этапом снятия ограничений может стать разрешение прогулок по два-три человека и занятий спортом на улице.

При этом полностью прекратить распространение коронавирусной инфекции сейчас невозможно независимо от характера принимаемых мер, указала глава Роспотребнадзора, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — отметила она.

Глава ведомства пояснила, что всё равно «общение то или иное есть, риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране».

Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало снятия ограничений в стране. В этот список она включила снижение темпов прироста числа новых случаев, наличие свободных коек в больницах и увеличение количества проводимых тестов на выявление коронавируса.

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Президент России Владимир Путин 6 мая проведёт совещание, посвящённое реализации принятых мер по борьбе с коронавирусом. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на совещании обсудят в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений. Также будут заслушаны рекомендации.

Напомним, Путин поручил правительству и Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета подготовить к 5 мая критерии последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений с 12 мая.

Он отметил, что меры должны быть разработаны с учётом текущей эпидемиологической ситуации и прогноза, и добавил, что субъекты должны получить такие рекомендации заранее, чтобы у них было время на подготовку и планирование своих действий.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко допустил, что часть ограничительных мер сохранится до появления вакцины. Он также предупредил, что без формирования популяционного иммунитета возможна вторая волна заболеваемости.