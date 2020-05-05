«Проведено свыше 4 млн тестов»: в Роспотребнадзоре объяснили низкую летальность от коронавируса в РФ ранней диагностикой

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкие показатели летальности от коронавируса в России ранней диагностикой. В стране было проведено свыше 4460 тыс. исследований. По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев COVID-19. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Низкие показатели летальности коронавируса в России объясняются ранней диагностикой. Об этом заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.

Он уточнил, что Россия находится на втором месте в мире по общему числу тестирований на новый коронавирус — за всё время проведено свыше 4460 тыс. исследований.

«Использование высокоэффективных и высокоспецифичных тест-систем позволяет своевременно выявлять и изолировать пациентов с лёгкими клиническими формами заболевания, а также бессимптомных носителей, что существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения и отдельных групп риска», — приводит его слова сайт стопкоронавирус.рф.

Он добавил, что ранняя диагностика даёт возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжёлых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в стране.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 19 865 человек, умер 1451 человек. Последние три дня прирост числа зарегистрированных случаев заболевания превышает 10 тыс. человек в сутки.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, около 90% новых пациентов с коронавирусом в Москве — граждане в возрасте до 65 лет.

«46,4% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет, 7% — от 66 до 79 лет, ещё 3,3% — старше 80 лет. Также 9,3% среди заболевших — дети», — говорится в сообщении.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Она подчеркнула, что движение идёт «в правильном направлении».

«А чтобы быстрее двигались, нам нужно неукоснительно соблюдать те требования, которые есть. Увеличивающееся количество машин, может быть, увеличивающееся количество людей на улицах — вот это очень плохой прогностический признак», — сказала она.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на седьмом месте по общему количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Лидируют по этому показателю Соединённые Штаты Америки — свыше 1,1 млн случаев.

В общей сложности в мире зарегистрировано более 3,6 млн случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов превысило 251 тыс.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что мытьё рук остаётся одним из самых эффективных способов защититься от заболевания коронавирусом. Такое заявление он сделал накануне Всемирного дня гигиены рук, который отмечается 5 мая.

Глава ВОЗ с сожалением напомнил, что у примерно 3 млрд человек в мире нет возможности регулярно мыть руки из-за отсутствия водоснабжения.

«Мытьё рук остаётся одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от COVID-19 и многих других болезней», — добавил он.

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Вместе с тем доктор медицинских наук Антон Ершов не исключил, что осенью 2020 года россиян может ожидать вторая волна эпидемии коронавируса в стране.

«Потому что это стопроцентно сезонный вирус, и осенью-зимой он будет активизироваться», — цитирует его «Российская газета».

Ранее аналогичное мнение высказывал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, такого развития событий нельзя исключать, если не будет выработан «популяционный иммунитет».

Также накануне в Минздраве отметили, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

«Мэр Москвы Собянин сказал, что мы прошли одну четвёртую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы ещё не добрались до пика», — приводит пресс-служба слова главного пульмонолога министерства члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева.

Он добавил, что нынешняя ситуация связана с тем, что россияне не очень хорошо соблюдают режим самоизоляции.

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В свою очередь, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава профессор Евгений Брюн отметил, что курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно, так как у курильщиков снижается иммунитет.

«Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А разговоры о том, что курильщики легче переносят COVID-19, не имеют оснований», — заявил он.

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказал мнение, что коронавирус будет циркулировать так же, как грипп и другие вирусы. Он добавил, что сейчас эпидемический процесс проходит логично и прогнозируемо.

«И речь должна идти не об этих крайностях, вроде «остановить», а о том, чтобы вывести циркуляцию этого вируса на доэпидемический уровень», — заявил Онищенко.