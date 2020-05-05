В России у 10 102 человек выявили коронавирус за сутки

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RT
За сутки в России выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число зарегистрированных случаев составило 155 370.
В России у 10 102 человек выявили коронавирус за сутки
  • Reuters

«За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах», — говорится в заявлении оперативного штаба.

Как отмечается, из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни.

За предыдущие сутки в России был зафиксирован 10 581 случай COVID-19 в 82 регионах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, отметив стабильную тенденцию.

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