В России у 10 102 человек выявили коронавирус за сутки
- Reuters
«За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах», — говорится в заявлении оперативного штаба.
Как отмечается, из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни.
За предыдущие сутки в России был зафиксирован 10 581 случай COVID-19 в 82 регионах.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России снижается, отметив стабильную тенденцию.