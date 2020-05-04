«Будут заслушаны рекомендации»: Путин проведёт 6 мая совещание по ситуации с COVID-19

Владимир Путин проведёт 6 мая совещание, посвящённое реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ходе видеоконференции также будут обсуждаться рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер.

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсудят в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» уже отметила, что введённые в целях борьбы с коронавирусом ограничения будут сниматься так же плавно, как и вводились.

Напомним, 28 апреля Владимир Путин в ходе совещания с главами субъектов РФ поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета к 5 мая подготовить рекомендации для того, чтобы с 12 мая начать поэтапный выход из режима ограничений.

«Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза. Обращаю внимание, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее», — указывал Путин.

Кроме того, правительству было поручено разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также приступить к подготовке «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

Согласно последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них за последние сутки — 10 581. Число летальных исходов достигло 1356, выздоровели 18 095 человек.

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Как отметил главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев, выхода на плато по заболеваемости в стране ещё не было.

«Мы с вами находимся ещё далеко от этой точки. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы ещё не добрались до пика», — цитирует его пресс-служба ведомства.

Он также пояснил, что рост числа нарушений режима самоизоляции напрямую влияет на динамику выявления новых случаев инфицирования.

«Чем больше граждане нарушают режим самоизоляции, тем больше тех самых тенденций, которые мы имеем с COVID-19. Большее число диагностированных случаев, большее число госпитализаций, большее число переводов пациентов в палаты интенсивной терапии, большее число пациентов на ИВЛ. И, соответственно, мы видим всё новые и новые случаи смерти, связанные с инфекцией COVID-19», — подчеркнул Авдеев.

Вместе с тем главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико подчеркнул, что на данный момент основным путём передачи коронавируса в России является местное распространение вторичных и третичных случаев в городах.

«Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса (идёт местное распространение вторичных и третичных случаев), которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции», — заявил он в интервью «Российской газете».

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На данный момент больше всего выявленных случаев COVID-19 в Москве и Подмосковье. В столице России за последние сутки было выявлено 5795 новых случаев, в общей сложности коронавирус диагностирован у 74 401 человека.

«43% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет, 11% — от 66 до 79 лет, еще 6,7% — старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — указали в оперативном штабе столицы.

Наряду с этим заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в течение двух недель будет завершено создание временного стационара для лечения пациентов с коронавирусом в 75-м павильоне ВДНХ. Кроме того, за три недели в Экспоцентре на Красной Пресне также будет обустроен временный стационар.

В Московской области выявлено 14 939 случаев коронавирусной инфекции, из них 803 — за последние сутки. При этом число умерших в регионе от осложнений, связанных с COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, достигло 111, выписаны 542 человека.