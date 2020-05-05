Для заведений площадью менее 20 кв. м: в России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Изменения коснутся помещений, площадь которых составляет менее 20 кв. м. При этом властям регионов предоставляется право увеличивать минимально возможную площадь таких заведений, а также вводить полный запрет на реализацию алкогольной продукции в жилых домах.

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкоголя в заведениях общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Изменения коснутся помещений, площадь которых составляет менее 20 кв. м.

«Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м», — говорится в документе.

Соответствующий закон, принятый Федеральным собранием, подписал 24 апреля президент России Владимир Путин.

При этом региональные власти получили право полностью запрещать продажу алкоголя в объектах общепита в жилых домах или вводить дополнительные ограничения, увеличивающие минимально возможную площадь таких заведений. Под ней понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Как ранее пояснял газете «Ведомости» глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, инициатива направлена на борьбу с так называемыми наливайками — небольшими барами на первых этажах, которые торгуют алкоголем по ночам. Он добавил, что одной из причин принятия поправок в закон стали многочисленные жалобы граждан на шум от посетителей таких заведений.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT отметил, что данный закон является частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.

«Этот малый бизнес основан не на организации общественного питания, а на способе просто налить рюмку недалеко от дома. Необходимо цивилизованно решать вопросы о нераспространении «разрешённого зла». Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Мест, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, и так достаточно», — заявил он.

В сентябре 2019 года идею запрета продажи алкоголя в кафе в жилых домах поддержал Роспотребнадзор. В ведомстве также рассказали о большом количестве жалоб, поступающих в связи с работой заведений в жилых домах, реализующих алкоголь в розницу.

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Стоит отметить, что в марте 2019 года Министерство здравоохранения России подготовило законопроект об увеличении минимально допустимого для покупки возраста возраста. Документом предлагается запретить отпускать алкогольную продукцию крепостью более 16,5% тем, кто не достиг 21 года. Напомним, в настоящее время ограничения касаются лиц младше 18 лет.

Вице-премьер Вероника Скворцова, занимавшая тогда пост главы Минздрава, выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя будет принят в течение года.

«Закон разработан. Мы очень надеемся, что, если это сейчас активно будет идти, в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет (есть определённая очерёдность), но мы хотели бы, чтобы в течение года это решение было принято», — говорила Скворцова.

Действующий глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что в России во время периода самоизоляции из-за распространения коронавируса люди стали больше употреблять спиртное.

«В целом увеличилось потребление алкогольных напитков где-то на 2—3%, и оно достаточно равномерно. Но хотелось бы сказать, что алкоголь в этой ситуации — не помощник точно, при лечении вирусной инфекции и коронавирусной в частности», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр напомнил, что алкоголь ослабляет иммунитет, а также провоцирует обострение хронических заболеваний у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

В начале апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что жители России стали чаще приобретать водку в качестве дезинфицирующего средства на фоне распространения коронавируса. По ее словам, верхняя палата парламента запрашивала данные у Ассоциации производителей алкоголя.

Матвиенко уточнила, что алкогольный напиток используется именно для наружного применения, а выросший спрос не означает, что россияне стали больше пить во время режима самоизоляции.