В ОП прокомментировали предложение ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах

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Член Общественной палаты, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор прокомментировал предложение ограничить продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.
В ОП прокомментировали предложение ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
  • РИА Новости

«Я вообще за то, чтобы максимально сократить продажу алкоголя по всей России. Я считаю, что продавать спиртные напитки в ночное время неправильно. Выступаю за то, чтобы этого не было вообще во всех заведениях», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, вечерний отдых не должен быть связан с алкоголем: есть чай, кофе, различные безалкогольные напитки.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.

В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею. В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб в связи с работой в жилых домах заведений, реализующих алкоголь в розницу.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал этот законопроект.

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