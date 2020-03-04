В ОП прокомментировали предложение ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах
- РИА Новости
«Я вообще за то, чтобы максимально сократить продажу алкоголя по всей России. Я считаю, что продавать спиртные напитки в ночное время неправильно. Выступаю за то, чтобы этого не было вообще во всех заведениях», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его словам, вечерний отдых не должен быть связан с алкоголем: есть чай, кофе, различные безалкогольные напитки.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах.
В пресс-службе Роспотребнадзора также положительно оценили идею. В ведомстве рассказали о большом количестве жалоб в связи с работой в жилых домах заведений, реализующих алкоголь в розницу.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН прокомментировал этот законопроект.