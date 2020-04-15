«Осуществил грубую посадку»: завершено расследование дела в отношении пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

Следственный комитет завершил расследование в отношении пилота лайнера SSJ-100, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. В той аварии погибли 40 пассажиров самолёта и один член экипажа. Следствие пришло к выводу, что пилот управлял лайнером с нарушением установленных правил. В СК также отметили, что диспетчеры и экстренные службы никак не могли повлиять на ситуацию. Кроме того, исключена версия о технической неисправности судна.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Дениса Евдокимова — командира экипажа самолёта SSJ-100, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении на сайте СК.

Речь идёт о статье, регламентирующей наказания за нарушение правил эксплуатации и безопасности разных видов транспорта.

По данным следствия, командир воздушного судна произвёл грубую посадку самолёта на взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево.

Следователи указывают, что дальнейшие действия Евдокимова по управлению лайнером были совершены с нарушением установленных правил и повлекли за собой разрушение и возгорание самолёта.

В результате этих событий погибли 40 пассажиров и один член экипажа, а ещё десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. В момент трагедии на борту самолёта находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

Отмечается, что следователи провели пожарно-техническую, лётную, авиационно-техническую и другие судебные экспертизы, которые позволили наряду с другими доказательствами восстановить картину произошедшего.

«В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», — заключили в СК.

В ведомстве также опровергли версию, согласно которой причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. По данным СК, «во время полёта самолёт адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота». Эти сведения получены из бортовых регистраторов разбившегося самолёта.

В СК подытожили, что дело Евдокимова будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинения.

Предварительное следствие и выводы МАК

В начале декабря 2019 года завершилось предварительное следствие по делу о крушении в аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100. Уже тогда защищавшие потерпевших юристы заявили, что виновным следствие считает пилота Дениса Евдокимова.

При этом адвокаты рассказали, что потерпевшие не намерены требовать от пилота возмещения ущерба. По их мнению, обвинения в отношении Евдокимова несправедливы.

Как уточнил адвокат Павел Герасимов, «Аэрофлот» и страховая компания урегулировали ситуацию со стороны потерпевших и проблем с выплатами не наблюдается.

«Моральный вред авиакомпания тоже возместила в размере, который устраивает моих доверителей. В истории России это самые крупные выплаты и, наверное, единственная добровольная выплата авиакомпании», — сказал адвокат.

Отметим, что в июне 2019 года глава российского Минтранса заявил, что пострадавшим в аварии SSJ-100 в Шереметьеве выплачено в общей сложности более 286 млрд рублей. Из этой суммы свыше 213 млрд предоставил «Аэрофлот», ещё более 73 млрд направили страховые компании.

Катастрофа лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, произошла 5 мая 2019 года. Вскоре после вылета в самолёт ударила молния, экипаж принял решение о возвращении в место вылета.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) пришли к выводу, что лайнер зашёл на посадку с превышением допустимой для этого манёвра массы. Кроме того, согласно классификации МАК, посадка была грубой, поскольку величина вертикальной перегрузки при первом касании достигала значений в 2,55g.

Для сравнения, значение этого показателя выше 2,25g считается «очень грубым». Самолёт трижды отскочил от полосы, причём во время второго касания величина перегрузки составляла 5,85g.

В результате трагедии погибли 40 пассажиров и бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего пытался спасти людей из горящего самолёта. Ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести.

В октябре 2019 года Следственный комитет заявил, что большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня, а не от удара. Следствие утверждает, что опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона. При этом люди не успели надеть кислородные маски, большинство погибли прямо в креслах.