Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

Следователи завершили расследование уголовного дела об авиакатастрофе в Шереметьеве в отношении командира экипажа самолёта SSJ-100 Дениса Евдокимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Герасимова, представляющего интересы шести семей.

«Предварительное следствие по делу в отношении Евдокимова завершено, потерпевшие приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 20 томов», — сказал адвокат.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Следственный комитет России в рекордно короткие сроки завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолёта SSJ-100 в мае этого года. Как пишет издание, на днях находящийся под подпиской о невыезде Денис Евдокимов вместе со своим адвокатом Натальей Митусовой были вызваны в здание СК России в Техническом переулке, где их ознакомили с постановлением об окончании основных следственных действий.

В начале октября командиру экипажа самолёта SSJ-100 Денису Евдокимову после катастрофы в аэропорту Шереметьево было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полётов.

По версии следствия, Евдокимов 5 мая совершил в Шереметьеве грубую посадку на взлётно-посадочную полосу.

В СК считают, что дальнейшие действия командира экипажа повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погиб 41 человек и десять пострадали. Всего в момент ЧП на борту находились 78 человек.

Как сообщалось, большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня.