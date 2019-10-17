СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100

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Большинство пассажиров самолёта SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево, погибли от дыма и огня. Об этом сообщил руководитель главного управления криминалистики СК Зигмунд Ложис.
СК назвал главную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
  • Reuters

«Большинство людей погибли не от удара, а от огня и отравления продуктами горения», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и пластиковой обшивки салона.

По словам Ложиса, люди не успели использовать кислородные маски, поскольку всё произошло очень быстро, большинство погибли в креслах.

Ранее стало известно, что командиру экипажа Денису Евдокимову предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности полётов. По версии следствия, Евдокимов 5 мая совершил в Шереметьеве грубую посадку на взлётно-посадочную полосу. В СК считают, что дальнейшие действия командира экипажа повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погиб 41 человек и десять пострадали. Всего в момент ЧП на борту находились 78 человек.

В июне МАК опубликовал предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы. Также МАК реконструировал полёт разбившегося Sukhoi Superjet 100.

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.

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