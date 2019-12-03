«Приступили к ознакомлению с делом»: адвокат сообщил о завершении расследования причин катастрофы SSJ-100 в Шереметьеве

Предварительное следствие по делу о крушении в аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 завершено. Об этом сообщили адвокаты Игорь Трунов и Павел Герасимов, представляющие интересы нескольких семей погибших. По словам юристов, следствие считает виновным в аварии командира экипажа Дениса Евдокимова. Обвинения в нарушении правил безопасности, повлёкшем гибель людей, были выдвинуты против него ещё в начале октября. Сам Евдокимов виновным себя не считает. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом, после чего документы передадут для изучения обвиняемому и его защите.

Предварительное следствие по делу о крушении в аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100, в результате которого в мае 2019 года погиб 41 человек, завершено. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Игорь Трунов, чья коллегия защищает потерпевших. По словам юриста, следствие возлагает вину на командира экипажа Дениса Евдокимова.

«Это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом», — отметил Трунов.

По словам адвоката Павла Герасимова, представляющего интересы семей погибших, позднее к изучению документов приступят обвиняемый и его защита. Затем уголовное дело будет передано в Генпрокуратуру, которая примет решение: либо передать дело в суд для рассмотрения по существу, либо вернуть его следственным органам для доработки.

Адвокат рассказал ТАСС, что, согласно материалам дела, ущерб от крушения оценён в 1,5 млрд рублей. Он полагает, что потерпевшей стороной могут признать или авиакомпанию «Аэрофлот», самолёт которой потерпел крушение, или производившую выплаты семьям погибших страховую компанию.

«Фактически «Аэрофлот» признаётся потерпевшей стороной, если суд подтвердит вину Евдокимова. Право добровольной выплаты («Аэрофлотом». — RT) морального вреда нельзя отнести к ущербу, но их можно взыскать в порядке регресса с Евдокимова — это всё деньги, затраченные компанией», — отметил Герасимов.

Он добавил, что семьи погибших не намерены требовать от Евдокимова возмещения ущерба.

«Исков никаких нет. «Аэрофлот» и страховая компания всю ситуацию с нашей стороны полностью урегулировали, поэтому никаких проблем с выплатами и недоплатами нет. Моральный вред авиакомпания тоже возместила в размере, который устраивает моих доверителей. В истории России это самые крупные выплаты и, наверное, единственная добровольная выплата авиакомпании», — сказал адвокат, не уточнив, о какой сумме идёт речь.

Он добавил, что семьи погибших считают несправедливыми обвинения против Евдокимова: «Мы предполагали с самого начала, что обвинят командира или весь экипаж, но это несправедливо. Всё, что написано во всех материалах дела, — чушь какая-то. Экспертизу, которую мы заявляли, никто проводить не стал, наши ходатайства проигнорировали».

Представители следствия пока никак официально не прокомментировали информацию, озвученную адвокатами.

Ранее директор по авиационному страхованию компании «АльфаСтрахование» Илья Кабачник сообщал, что совокупные выплаты страховых компаний по катастрофе SSJ-100 составят порядка $50 млн. По его словам, в эту сумму войдут выплаты пассажирам, стоимость самолёта и всевозможные сопутствующие расходы.

В начале июня сообщалось, что «Аэрофлот» выделил 213,4 млн рублей на компенсации пострадавшим и семьям погибших. При этом отмечалось, что выплаты продолжаются.

«Неправильное управление»

Напомним, что катастрофа самолёта SSJ-100 в Шереметьеве произошла 5 мая. Самолёт компании «Аэрофлот» выполнял рейс Москва — Мурманск, однако почти сразу после вылета в лайнер ударила молния и произошло отключение автопилота, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

Согласно предварительному отчёту Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт заходил на посадку с массой на 1,6 т выше, чем максимально допустимые показатели. Вертикальная перегрузка при первом касании взлётно-посадочной полосы составила не менее 2,55 g. Для самолётов с массой больше допустимой перегрузка выше 2,25 g ставит посадку в разряд очень грубых.

При первом касании самолёт отскочил. Во время второго перегрузка была по меньшей мере 5,85 g, а при третьем приземлении — не менее 5 g. К этому моменту стойки шасси уже были частично разрушены.

В результате последнего удара произошёл подлом основных опор шасси, началось разрушение конструкции самолёта с разливом топлива и возгоранием лайнера. Жертвами трагедии стали 40 пассажиров и один член экипажа — бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего пытался спасти людей из горящего самолёта. Ещё десять человек получили травмы различной степени тяжести. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

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По предварительной версии следствия, причиной катастрофы называлась ошибка экипажа. В начале октября стало известно, что командиру экипажа Евдокимову были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).

Адвокат пилота Наталья Митусова рассказывала, что её подзащитного обвиняют в неправильном пользовании ручкой управления. Однако он свою вину отрицает — по его словам, самолёт некорректно реагировал на действия командира.

«Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолёта на управление», — отмечала Митусова.

Добавим, что сам Евдокимов также пострадал во время катастрофы — он получил ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения.