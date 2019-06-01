Более 286 млн рублей компенсаций выплачено по катастрофе SSJ

Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что более 286 млн рублей компенсаций было выплачено родственникам погибших и пострадавшим в авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

«На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 млн рублей. Из них более 73,2 млн выплатили страховые компании, более 213,4 млн рублей заплатила компания «Аэрофлот», — приводит РИА Новости слова Дитриха.

Он отметил, что выплаты продолжаются.

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек.

Ранее сообщалось о завершении расшифровки бортовых самописцев лайнера.