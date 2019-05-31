МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100

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Межгосударственный авиационный комитет проведёт служебное расследование по факту публикации в СМИ материалов о катастрофе самолёта SSJ-100 в Шереметьеве. Об этом сообщается на сайте МАК.
МАК проведёт расследование по факту публикаций о катастрофе SSJ-100
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В ведомстве отметили, что его информация всегда публикуется на официальном сайте, а высказывания отдельных сотрудников не являются позицией МАК.

«В МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов», — говорится в сообщении.

В настоящее время идёт работа по анализу расшифровок и других данных, предварительный отчёт готовится в 30-дневный срок, указали в пресс-службе. 

Ранее сообщалось о завершении расшифровки бортовых самописцев лайнера.

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая погибли более 40 человек

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