Адвокат рассказала о сути предъявленного командиру SSJ-100 обвинения
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«Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолёта на управление КВС (командира воздушного судна. — RT)», — приводит ТАСС её слова.
По версии следствия, Евдокимов 5 мая совершил в Шереметьеве жёсткую посадку на ВПП.
В СК считают, что дальнейшие действия командира экипажа повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погиб 41 человек и десять пострадали. Всего в момент ЧП на борту находились 78 человек.
Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о предъявлении обвинений Евдокимову.