Адвокат рассказала о сути предъявленного командиру SSJ-100 обвинения

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Адвокат командира экипажа самолёта SSJ-100 Дениса Евдокимова, который совершил жёсткую посадку в аэропорту Шереметьево, Наталья Митусова прокомментировала суть предъявленного её подзащитному обвинения.
Адвокат рассказала о сути предъявленного командиру SSJ-100 обвинения
  • © РИА Новости / Следственный комитет РФ

«Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолёта на управление КВС (командира воздушного судна. — RT)», — приводит ТАСС её слова.

По версии следствия, Евдокимов 5 мая совершил в Шереметьеве жёсткую посадку на ВПП.

В СК считают, что дальнейшие действия командира экипажа повлекли разрушение и возгорание самолёта, в результате чего погиб 41 человек и десять пострадали. Всего в момент ЧП на борту находились 78 человек.

Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о предъявлении обвинений Евдокимову.

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