Больше не рекомендации: Собянин уточнил требования для работающих в период самоизоляции предприятий

Требования о дезинфекции рабочих помещений и соблюдении полутораметровой дистанции становятся обязательными для предприятий, продолжающих свою деятельность в период самоизоляции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подписал два указа, которые уточнили ранее принятый документ «О введении режима повышенной готовности», а также обозначили органы исполнительной власти, которые будут штрафовать предпринимателей за нарушения. При этом ранее в руководстве столицы рассказали о возможности введения умной системы контроля за соблюдением предписаний, призванных препятствовать распространению коронавирусной инфекции.

Власти Москвы определили органы исполнительной власти, которые будут составлять протоколы и налагать штрафы на предпринимателей за нарушения режима повышенной готовности, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Соответствующий указ опубликован на портале московской мэрии.

«Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры: Объединение административно-технических инспекций; Департамент торговли и услуг; префектуры административных округов и управы районов; Департамент образования и науки; Московская административная дорожная инспекция; Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости», — написал Собянин в своём блоге.

При этом он отметил, что данные меры не должны создавать излишнее давление на бизнес и граждан и будут упразднены, «как только опасность уменьшится или исчезнет совсем».

Кроме того, мэр Москвы внёс ряд изменений в указ «О введении режима повышенной готовности».

Так, продолжить работу могут объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия. Кроме того, косметические, массажные и СПА-салоны, а также аналогичные учреждения могут продолжать оказывать услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Сергей Собянин

© Александр Астафьев/РИА Новости

Помимо этого, были уточнены требования ко всем организациям и предприятиям, которые имеют право продолжать работу в условиях режима повышенной готовности. Они должны обеспечить выполнение условий по соблюдению безопасной дистанции между сотрудниками и других норм безопасности, а также определить количество сотрудников, входящих в следующие три группы: те, кому необходимо присутствовать на рабочем месте; те, кто может работать удалённо; и те, в отношении кого действует режим нерабочих дней. Эту информацию следует отправить властям столицы.

«Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в т. ч. обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 м между работниками и посетителями. Из рекомендательного это требование становится обязательным», — написал Собянин.

Между тем Собянин отметил, что большинство московских предприятий ответственно подходят к союблюдению мер по нераспространению коронавируса.

«Спасибо руководителям предприятий, большинство очень ответственно и с полным пониманием относятся к этой задаче​​​. Чем быстрее мы справимся с коронавирусом, тем быстрее вернемся к нормальной работе», — добавил градоначальник.

Ранее глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал о возможности внедрении умной системы контроля. В этом случае жители Москвы будут получать специальный код для передвижения по городу

Он отметил, что столица технически готова к запуску такой системы. Пока её внедрение не требуется, но власти могут прибегнуть к данной мере при ухудшении ситуации с распространением COVID-19 или в случае роста числа нарушений режима самоизоляции.

Москвичам достаточно будет уведомить власти о своих планах и иметь при себе полученный код. Лысенко пояснил, что граждане смогут также ходить на работу, в магазин или аптеку, а контроль необходим для выявления грубого нарушения режима самоизоляции, в следствие которого человек подвергает риску заражения других горожан. Он добавил, что, выгуливая питомца или вынося мусор, москвичи не должны сообщать властям о своих передвижениях.

За передвижение по городу без кода будут введены меры ответственности. Система может заработать после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы. Выдавать гражданам коды можно будет через портал mos.ru или по телефону.

«Выдача таких кодов может проводиться онлайн — через личный кабинет на портале mos.ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать», — приводит слова Лысенко РИА Новости.

Также, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция передаётся капельным путём в 96% случаев. По её словам, один человек с ярко выраженными симптомами может заразить ещё троих. Она также напомнила, что вирус способен сохраняться на поверхностях в течение 72 часов.

«Мы знаем, что индекс репродукции этого заболевания — один заболевший с яркой клиникой способен заразить трёх человек. Если это бессимптомное течение, то один такой человек способен инфицировать ещё одного человека», — пояснила она.

Говоря о распространении заболевания в России, Попова отметила, что ситуация развивается по оптимистичному сценарию во многом благодаря принятым в предыдущие два месяца мерам. Она также рассказала, что в стране каждые сутки проводятся 34—37 тыс. тестов на коронавирус, и их количество будет увеличено.

АГН «Москва»

В России зафиксирован 4731 подтверждённый случай заболевания COVID-19. 43 человека с подтверждённым коронавирусом скончались, выздоровели 333 человека.

В Москве продолжают действовать ограничительные меры, введённые с целью предотвращения распространения коронавируса. С 30 марта действует режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста, который продлится до 30 апреля. В городе были отменены или перенесены ряд мероприятий, предполагающих большое скопление граждан.

Так, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что из-за сложившейся ситуации может быть принято решение о повторном переносе ЕГЭ, который уже сдвинули на 8 июня. По его словам,в ряде школ могут продлить учебный год.

«Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение», — сказал Кравцов.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова разъяснила ситуацию с россиянами, оставшимися за границей. Она отметила, что Россия не остановила вывоз своих граждан, а взяла «тайм-аут».

«Мы не останавливаем вывоз наших граждан из-за рубежа. Почему введён временный тайм-аут на прилет рейсов сюда из-за рубежа с нашими гражданами? Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы чётко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию России», — рассказала она.

Также по теме «Дальнейший график будет представлен 6 апреля»: Россия приостанавливает авиарейсы по возвращению граждан С 4 апреля Россия временно прекращает вывозить граждан, которые находятся за границей и не могут вернуться на территорию страны из-за...

Вице-премьер добавила, что желающие вернуться в страну могут заполнить анкету на сайте госуслуг, и на основании этих данных будет сформирован график, чтобы максимально комплектовать борты, направляющиеся в одну точку.

Напомним, в качестве меры по борьбе с коронавирусом Россия c 27 марта приостановила авиасообщение с другими странами, за исключением полётов для возвращения россиян и вывоза иностранцев за рубеж. С 4 апреля приостановлены все авиарейсы из-за границы.

Кроме того, 4 апреля кабмин утвердил порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что выделенные средства поступили на счёт ведомства. В МИД создали комиссию, которая начала работать с первыми обращениями граждан.

Выделенные правительством деньги, как сообщалось ранее, пойдут на оплату проживания россиян, оставшихся за границей, и на продление срока действия документов, позволяющих им находиться на территории иностранного государства.