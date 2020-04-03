«Началась настоящая травля»: что известно о трудовике с гипертонией из Татарстана, уволенном по обвинению в пьянстве

Учитель технологии из города Азнакаево в Татарстане прославился на всю страну после того, как в интернет попало видео, на котором педагог во время урока странно ведёт себя, едва держит равновесие, сидя на парте, а затем падает. Большинство пользователей решили, что трудовик был пьян. Учителя уволили, а затем подвергли настоящей травле — тысячи незнакомых людей бросали оскорбления в его адрес. Но многое в этой истории оказалось совсем не так однозначно, а ученики и их родители просят вернуть преподавателя в школу. Что произошло на самом деле — разбирался RT.

Был обычный четверг, 13 февраля. Около полудня у 6-го «Б» в школе №7 в городе Азнакаево по расписанию начиналась технология, а по-простому — урок труда. Дети разошлись по кабинетам. Девочки — шить и готовить. Мальчики — к станкам в мастерской. Там их ждал учитель, 43-летний Радик Гарипов.

Вот-вот должен был прозвенеть звонок на урок. Гарипов, любитель пошутить с учениками, смеялся над какой-то современной песней. Сел на парту, в руке — деревянный брусок-заготовка. В какой-то момент педагог начал пошатываться, неразборчиво говорить и странно помахивать бруском. Школьники смеялись, думая, что это продолжение шутки. Некоторые достали телефоны, начали снимать.

Трудовик потерял равновесие, завалился на парту спиной, а затем и вовсе упал с неё на пол, потеряв сознание. «Он умер!» — хохотал кто-то. Учитель продолжал лежать без движения. Возникла пауза. Всем вдруг стало не смешно. Самый сообразительный бросился за школьной медсестрой.

Учитель труда почувствовал себя плохо перед уроком

«Решил дома отлежаться»

Гарипова привели в чувство. Он попросил отвезти его домой.

«Граммов сто водки, которой поверхности станков обезжириваю, в тот день перед уроком принял, — признаётся в разговоре с RT Радик Гарипов. — Но причина падения и потери сознания в другом. У меня в последние месяцы сильно обострилась гипертония, а лекарства помогать перестали. В тот день было плохо с самого утра. Даже от шума воды в раковине голова кружилась, от любых звуков. А представьте, каково в школе было, особенно на перемене. Два урока провёл в таком состоянии».

Подобные приступы, говорит педагог, у него не первый год. В 2015-м лежал в больнице. Когда лекарства уже не помогали, Гарипов, по его словам, прибегал к «народным средствам» — употреблял спиртное.

На следующий день видео было у городского инспектора по делам несовершеннолетних, а затем и у директора школы №7 Зульфии Гилязовой.

«Я первым делом с утра написал заявление — понимал, конечно, что должен уволиться. Передал директору, затем провёл уроки и уехал, — вспоминает Гарипов. — А после этого мне неожиданно позвонили и попросили вернуться, «что-то подписать», как мне объяснили».

Этим «что-то» оказался приказ об увольнении по статье — п. «б» ст. 81 Трудового кодекса («Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»). Гарипов с начальством спорить не стал. Не поехал и в больницу, где, вероятно, мог бы получить справку, что действительно имеет проблемы со здоровьем.

«Решил дома отлежаться», — объясняет сейчас Гарипов.

На момент увольнения запись ещё не попала в интернет, это произойдёт лишь через несколько суток. Школа, по словам Гарипова, пыталась пресечь дальнейшее распространение видео. Не получилось.

«Надеюсь, его вернут»

Разразился скандал. «А если бы этот алкаш на детей напал?», «Гнать из школы таких бухариков!», «Кто пустил это животное к детям?» — это далеко не самые жёсткие комментарии к видео в соцсетях.

Радик Гарипов уверен, что сыграл свою роль и заголовок, под которым распространялось видео: «Учитель технологии пришёл на урок пьяным».

«Если бы написали «учителю плохо», реакция, согласитесь, была бы совсем другой. А так в соцсетях началась настоящая травля», — говорит экс-трудовик.

От такого внимания к его персоне у Гарипова вновь обострилась болезнь. «В конце февраля я был дома один, чистил во дворе снег. И прямо на улице упал, снова потерял сознание», — вспоминает педагог.

Гарипова, по его словам, госпитализировали с давлением 210/130, диагностировали гипертонический криз.

«Пролежал неделю. И всё это время каждый день ко мне приходили ученики, выпускники, коллеги. Был тронут почти до слёз, — вспоминает Гарипов. — Приходил даже тот самый 6-й «Б».

А между тем сотрудники Азнакаевской городской прокуратуры начали проверку.

«Прокуратура провела проверку в связи с появившейся в СМИ и соцсетях информацией о том, что во время урока учитель технологии вёл себя неадекватно и, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки данный факт нашёл своё подтверждение», — сообщили RT в самом ведомстве.

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Гарипова, по его словам, в прокуратуру официально не вызывали и вообще с ним не связывались.

Кто именно залил видео с учителем в сеть, достоверно неизвестно. Дети вину отрицают. С ними в присутствии родителей провели воспитательную беседу. Кстати, незадолго до инцидента в школе ввели запрет на использование гаджетов, за исключением кнопочных телефонов и умных часов. Очевидно, запрет был только на бумаге. Выяснилось, что видео снимали четверо учеников — каждый на свой смартфон.

RT удалось коротко поговорить с одним из детей. Алексей (имя изменено в интересах безопасности ребёнка. — RT) отрицает, что вообще был в тот день на уроке, хотя даже попал в кадр. По одной из версий, Алексей якобы мог отомстить учителю за то, что тот не позволял ему ругаться матом.

«Не хочу даже думать, что кто-то из них мог пожелать мне зла. Ну да, матерился, но они все в этом возрасте такие», — не верит в эту версию сам Гарипов.

Ученик между тем признался RT, что уволенного педагога ему жалко: «Он был хорошим учителем, постоянно помогал школе что-нибудь починить, теплицу построил, во всех мероприятиях участвовал. Не знаю, что нашло на него в тот день, но со всеми бывают ошибки. Надеюсь, его вернут».

«Руки вставлены тем местом»

С комментариями в защиту учителя под постами и публикациями в СМИ выступили многие жители Азнакаево. В своём Instagram за Гарипова заступился даже министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

«У этого трудовика — по крайней мере, это мнение не только родителей, это мнение всего большого коллектива школы — у него руки вставлены, как в народе говорят, тем местом. И поэтому он ещё многому может научить наших ребят», — заявил Бурганов.

Министр порекомендовал «разобраться в ситуации и принять решение по дальнейшему трудоустройству коллеги».

Учитель Гарипов со своими воспитанниками

© Фото из личного архива

Между тем Зульфия Гилязова, теперь уже экс-директор школы №7, пошла на повышение — она руководит районным управлением образования. На письменный запрос RT на момент публикации госпожа Гилязова не ответила, но смогла сказать несколько слов по телефону: «Да, я его уволила. По закону, есть ведь Трудовой кодекс. И я встала на его защиту (когда началась травля Гарипова в сети. — RT). Потому что не отрицаю, что он прекрасный человек».

Сейчас из-за карантина у Гилязовой совсем другие заботы — школьников переводят на дистанционное обучение.

Гарипов между тем хочет вернуться к преподаванию, но не просто в какой-нибудь школе, а именно в своей. «Я сам её окончил, один из первых выпусков был, — объясняет он. — Мне нравится работать с детьми, они ко мне тоже, кажется, неравнодушны».

Шансы именно на восстановление призрачные, дала понять корреспонденту RT пресс-секретарь министра образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова. По её словам, Гарипова можно лишь трудоустроить заново.

«О восстановлении речи быть не может», — подчеркнула госпожа Мухаметова.

Сам Гарипов говорит, что примерно то же самое ему сказали в районном управлении образования: «Если и можно вернуть меня в школу, то только заново оформив на работу. А это возможно только в августе-сентябре».

У специалиста по гражданскому и трудовому праву Валентина Карелина другое мнение.

«Сотрудник, уволенный по данной статье, может быть восстановлен по соответствующему решению суда либо по желанию работодателя, — пояснил Карелин RT. — В обоих случаях это делается не изданием нового приказа о приёме на работу, а через отмену старого, об увольнении. Отменяются правовые последствия увольнения для работника, а на работодателя автоматически ложится обязанность выплатить ему зарплату за весь период, когда он считался уволенным. Об этом говорит Верховный суд, начиная с обзора судебной практики за II квартал 2010 года».

«Ненавидело всё начальство»

В настоящее время Радик Гарипов не работает. Надеется вернуться к преподаванию, а пока перебивается случайными заработками. При этом специалистов его профиля немного: сегодня на десять школ в 35-тысячном Азнакаево всего четыре учителя технологии, Гарипов — пятый и самый молодой. Остальные — пенсионного или предпенсионного возраста.

Интересно, что одно возвращение в школу в жизни трудовика уже было. Гарипов в 1998 году окончил Елабужский государственный пединститут по специальности «учитель технологии и предпринимательства». Несмотря на тяжёлое положение в стране, поехал работать в сельскую школу недалеко от Азнакаево.

Терпения хватило на три года, за которые Гарипов успел побыть наблюдателем от оппозиционной партии на выборах президента Татарстана 2001 года. «И меня ненавидело всё начальство — сельское и школьное: угрожали, издевались, в школе создавали проблемы», — вспоминает трудовик.

«Едва сводил концы с концами. А у меня уже была семья, жена — тоже педагог (в настоящее время совместно не живут. — RT), — рассказывает Гарипов. — Когда я только вышел на работу после вуза, платили 900 рублей в месяц, потом подняли до 1200. А в нефтянке уже тогда платили 7—8 тысяч. Ну я и ушёл из школы — стал помощником бурильщика».

В итоге дорос до инженера-технолога. За три года, по его словам, выплатил ипотеку на дом. К тому моменту было уже двое детей. Но в какой-то момент стал задумываться об уходе из нефтяной сферы.

«К концу 2010-х я уже не получал так много, около 30 тыс. был оклад. К тому же главное ведь, чтобы работа не надоедала, не засыпать каждый вечер с мыслью, что завтра снова к ней возвращаться», — объясняет Гарипов.

В 2017-м он устроился учителем в школу №7. Говорит, что получал 24 тыс. рублей в месяц. Из них, по словам Гарипова, за преподавание — всего 18 тыс. Остальное — за подработку электриком на полставки.

Гарипов спокойно подтверждает: «По праздникам, на юбилеях, корпоративах могу и выпить, я же не святой. В соцсетях, как вы заметили, открыто с группой «Анонимные алкоголики» дружу — мне как-то стало интересно, что это такое, ну я и побывал на нескольких встречах, мне понравилось, душевный разговор за чаем. И если я и впрямь ранее был замечен пьяным на работе, как бы я вообще на ней удержался, почему меня раньше не уволили, почему никто из учеников, родителей не сообщал об этом? А вообще... Знаете, что было для меня последней каплей, когда я думал, не вернуться ли после нефтянки в школу? Младший сын пришёл однажды и сказал, что на уроке труда они крестиком вышивают, потому что нет преподавателя-мужчины. Ну как так-то?!»