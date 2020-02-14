В Тверской области проводят проверку по факту конфликта между учеником и учителем

В Тверской области организовали проверку по факту конфликта между учеником и учителем музыки.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

Инцидент произошёл в городе Белом. Как заявили в школе, это не единичный случай подобного поведения ученика, который уже три года состоит на учёте в ПДН.

Сам школьник утверждает, что просто разозлился на преподавателя, которая выставила его из класса.

Один из одноклассников записал инцидент на видео и выложил в интернет. По его словам, он сделал это, чтобы достучаться до подростка и показать, что тот неправ.

«Я думал, что он опять повыпендривается и успокоится, но этот дружище продолжил «шоу» дальше», — сказал школьник.

Он добавил, что от их класса отказались уже шесть преподавателей.

Ранее URA.RU сообщал, что в Пермском крае проверяли информацию о конфликте в школе.