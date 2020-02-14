В Тверской области проводят проверку по факту конфликта между учеником и учителем

Короткая ссылка
В Тверской области организовали проверку по факту конфликта между учеником и учителем музыки.
В Тверской области проводят проверку по факту конфликта между учеником и учителем
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное УМВД России.

Инцидент произошёл в городе Белом. Как заявили в школе, это не единичный случай подобного поведения ученика, который уже три года состоит на учёте в ПДН.

Сам школьник утверждает, что просто разозлился на преподавателя, которая выставила его из класса.

Один из одноклассников записал инцидент на видео и выложил в интернет. По его словам, он сделал это, чтобы достучаться до подростка и показать, что тот неправ.

«Я думал, что он опять повыпендривается и успокоится, но этот дружище продолжил «шоу» дальше», — сказал школьник.

Он добавил, что от их класса отказались уже шесть преподавателей.

Ранее URA.RU сообщал, что в Пермском крае проверяли информацию о конфликте в школе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить