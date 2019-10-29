В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте в школе

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В Пермском крае проверяют информацию о конфликте в школе, передаёт URA.RU со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте в школе
  • РИА Новости

«В отдел полиции по Гайнскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что ученики школы из окна третьего этажа учебного заведения пытались скинуть её сына», — заявили в ведомстве.

Предварительно установлено, что двое школьников на перемене взяли одноклассника и поднесли его к открытому окну. По словам подростков, они хотели подшутить, угрозы расправой не высказывались.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане проводят проверку по факту драки между девочками-подростками.

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