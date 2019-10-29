В Пермском крае проверяют сообщения о конфликте в школе
- РИА Новости
«В отдел полиции по Гайнскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что ученики школы из окна третьего этажа учебного заведения пытались скинуть её сына», — заявили в ведомстве.
Предварительно установлено, что двое школьников на перемене взяли одноклассника и поднесли его к открытому окну. По словам подростков, они хотели подшутить, угрозы расправой не высказывались.
Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Татарстане проводят проверку по факту драки между девочками-подростками.