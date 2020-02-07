В Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе

В Перми уволили учителя труда после сообщений о неподобающем поведении в школе №135.

Об этом сообщает URA.RU.

«Департамент образования оперативно отреагировал на данную ситуацию, учитель уволен из школы», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Ранее появилась информация, что школьник на коленях просил у преподавателя разрешения выйти в туалет.

Как отметили городские власти, подобных ограничений в школе быть не должно, а запрет выйти в туалет противоречит здравому смыслу и унижает человеческое достоинство.

Newsnn.ru передавало, что в Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику в школе.