В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику в школе

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В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику пятого класса в школе №117.
В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику в школе
  • РИА Новости

Об этом информирует Newsnn.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Инцидент произошёл в Сормовском районе. По данным СМИ, на уроке изобразительного искусства в ходе конфликта учитель применила физическую силу в отношении одного из детей.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о конфликте в школе в Пермском крае.

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