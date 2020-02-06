В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику в школе

В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику пятого класса в школе №117.

Об этом информирует Newsnn.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Инцидент произошёл в Сормовском районе. По данным СМИ, на уроке изобразительного искусства в ходе конфликта учитель применила физическую силу в отношении одного из детей.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, говорится на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о конфликте в школе в Пермском крае.