В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику в школе
- РИА Новости
Об этом информирует Newsnn.ru со ссылкой на областное СУ СК России.
Инцидент произошёл в Сормовском районе. По данным СМИ, на уроке изобразительного искусства в ходе конфликта учитель применила физическую силу в отношении одного из детей.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, говорится на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о конфликте в школе в Пермском крае.