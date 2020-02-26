Минпросвещения не поддержало идею штрафовать за оскорбление учителей

Штрафные санкции за оскорбление учителей вряд ли помогут выстроить доверительные отношения между ними и родителями, заявили в Министерстве просвещения России.

«Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями», — приводит текст сообщения Интерфакс.

Как отмечается, для минимизации конфликтных ситуаций необходим комплексный подход: улучшение качества образования, поддержка педагогов, повышение информированности родителей об учёбе детей.

В пресс-службе подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения и сообщили об активной работе в данном направлении.

Ранее Общероссийский профсоюз образования предложил ввести штраф за оскорбление педагогического работника, а также новую статью в Уголовный кодекс с наказанием в виде лишения свободы.

Представитель учительского профсоюза Ольга Мирясова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инициативу.