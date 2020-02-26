Минпросвещения не поддержало идею штрафовать за оскорбление учителей
- AFP
«Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями», — приводит текст сообщения Интерфакс.
Как отмечается, для минимизации конфликтных ситуаций необходим комплексный подход: улучшение качества образования, поддержка педагогов, повышение информированности родителей об учёбе детей.
В пресс-службе подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения и сообщили об активной работе в данном направлении.
Ранее Общероссийский профсоюз образования предложил ввести штраф за оскорбление педагогического работника, а также новую статью в Уголовный кодекс с наказанием в виде лишения свободы.
Представитель учительского профсоюза Ольга Мирясова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала инициативу.