Эксперт оценила идею наказывать родителей за оскорбление детьми учителей

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Представитель учительского профсоюза Ольга Мирясова прокомментировала инициативу Общероссийского профсоюза педагогов о введении наказаний для родителей школьников за оскорбление учителей.
Эксперт оценила идею наказывать родителей за оскорбление детьми учителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«С детьми нужно работать при помощи психологов. Нужно создавать специальные службы по сопровождению сложных детей. Родители очень часто сами не могут повлиять на поведение ребёнка, особенно в переходном возрасте. Более того, мы опасаемся, что штрафы для неблагополучных семей будут настолько проблематичными, что это приведёт к домашнему насилию в отношении детей», — заявила Мирясова.

По её словам, попытка оштрафовать родителей хулиганов только приведёт к новым проблемам. 

Она полагает, что конфликтные ситуации стоит обсуждать не только с привлечением организаций, защищающих права педагогов, но и с защитниками прав детей.

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