В Минпросвещении рассказали о дистанционном обучении в России
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- РИА Новости
«Образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся, а также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс, тоже находясь у себя в домах», — цитирует его ТАСС.
По его словам, соответствующий образовательный процесс должен быть организован «в режиме тех мер, которые приняты в регионе».
Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.