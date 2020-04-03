В Минпросвещении рассказали о дистанционном обучении в России

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Заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что школы и колледжи должны начать обучение дистанционно в зависимости от тех мер, которые приняты в конкретном регионе страны.
В Минпросвещении рассказали о дистанционном обучении в России
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Образовательные организации должны начать работу в режиме нахождения в своих домах и квартирах учащихся, а также рекомендовано, чтобы учителя организовывали образовательный процесс, тоже находясь у себя в домах», — цитирует его ТАСС.

По его словам, соответствующий образовательный процесс должен быть организован «в режиме тех мер, которые приняты в регионе».

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

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