«Стрелявший несовершеннолетний задержан»: что известно об убийстве подростка в Санкт-Петербурге

Подросток, подозреваемый в убийстве своего сверстника в Санкт-Петербурге, задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве заявили, что молодые люди находились в одной квартире, когда один из них достал ружьё и выстрелил в голову своему знакомому, после чего скрылся. СК намерен выяснить, как подросток получил доступ к огнестрельному оружию.

Подозреваемый в убийстве подростка в питерском Колпине задержан. Об этом сообщает Следственный комитет России. Как отметили в ведомстве, следствие будет просить суд о помещении задержанного под домашний арест.

«Стрелявший несовершеннолетний задержан. В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого, и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится на сайте СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело погибшего подростка с огнестрельным ранением головы было найдено 7 марта в подъезде одного из домов. По версии следствия, несколько подростков находились в квартире, когда сын хозяина выстрелил из ружья в голову одному из своих знакомых. После этого подросток перенёс тело на лестничную площадку.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также поручил выяснить условия хранения оружия и каким образом подросток смог его достать. Само оружие было изъято сотрудниками правоохранительных органов.

«Председатель СК России поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить, в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ. В настоящее время продолжаются допросы свидетелей и очевидцев, назначены необходимые экспертизы, устанавливается мотив убийства. Орудие преступления, изъятое на месте происшествия, направлено на экспертизу», — подчеркнули в ведомстве.

Расследование уголовного дела будет контролировать центральный аппарат СК России. Также на контроль дело поставила прокуратура Санкт-Петербурга.

«Прокуратура города Санкт-Петербурга поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом по факту обнаружения тела подростка с огнестрельным ранением головы в парадной одного из домов по улице Ижорского Батальона в городе Колпине», — говорится на сайте ведомства.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый — друг убитого и сын судьи, рядом с квартирой которого нашли труп. Преступление произошло в Колпинском районе, а подростка, по данным агентства, обнаружили в соседнем — Пушкинском.

«Он задержан в Пушкинском районе», — сказал собеседник ТАСС.

«Они были лучшими друзьями»

По информации Пятого канала, ссылающегося на родственников погибшего, подростки собрались на квартире знакомого, чтобы отметить день рождения. При этом они не знают, откуда там взялось оружие.

«Сам по себе мальчик (убитый. — RT) не пьёт, не курит, умный. Я думаю, компания была такая же. Не знаю, откуда у них оружие», — сказала собеседница телеканала.

По информации интернет-газеты «Фонтанка.Ру», на празднике не было ни алкоголя, ни наркотиков. Само убийство, утверждает издание, было совершено из охотничьего ружья ИЖ-18, зарегистрированного на судью. После выстрела в голову подросток, «находясь в неадекватном состоянии», перенёс тело с третьего этажа на седьмой.

По данным RT, оба подростка (подозреваемый и убитый) учились в одной гимназии и дружили. Ученик той же школы рассказал телеканалу, что они занимались спортом — подозреваемый ММА, а погибший — баскетболом.

«Я перешёл в гимназию в пятом классе и помню, что они уже тогда дружили, — сказал семиклассник. — Как учились, вот не знаю, я на класс младше обоих».

Их друзья по гимназии не замечали ни за одним из подростков увлечений стрельбой или компьютерными играми. По словам одного из учеников, между ребятами конфликтов не было.

«Знал только с лучшей стороны. Занимались спортом. Конфликта, насколько я знаю, не было», — сказал он RT.

По информации РЕН ТВ, само убийство произошло вечером: трое подростков смотрели хоккей, после чего сын хозяина квартиры достал ружьё и выстрелил в голову своему другу.

Третий подросток, ставший свидетелем произошедшего, позвонил своему отцу, а уже тот вызвал полицию. Стрелявший сбежал с места преступления и скрылся в неизвестном направлении.

Адвокат подозреваемого Артём Баконин в разговоре с ТАСС сообщил, что семье погибшего будет оказана помощь, а защита будет сотрудничать со следствием.

«Будем оказывать содействие и помощь семье погибшего. Также

намерены сотрудничать со следствием», — сказал он.