СК возбудил дело после обнаружения тела подростка в Петербурге

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Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Санкт-Петербурге тела подростка с огнестрельным ранением в голову. Об этом информирует пресс-служба городского управления СК.
СК возбудил дело после обнаружения тела подростка в Петербурге
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в субботу, 7 марта, в парадной одного из домов по улице Ижорского Батальона в Колпине.

На место инцидента незамедлительно выехал руководитель ведомства Александр Клаус.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, осуществляется розыск подозреваемого в совершении преступления.

Ранее URA.RU со ссылкой на следователей и полицейских сообщало, что в Свердловской области раскрыли уголовное дело о похищении и убийстве подростка.

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