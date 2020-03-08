СК возбудил дело после обнаружения тела подростка в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Санкт-Петербурге тела подростка с огнестрельным ранением в голову. Об этом информирует пресс-служба городского управления СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в субботу, 7 марта, в парадной одного из домов по улице Ижорского Батальона в Колпине.

На место инцидента незамедлительно выехал руководитель ведомства Александр Клаус.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, осуществляется розыск подозреваемого в совершении преступления.

Ранее URA.RU со ссылкой на следователей и полицейских сообщало, что в Свердловской области раскрыли уголовное дело о похищении и убийстве подростка.