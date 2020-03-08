СК возбудил дело после обнаружения тела подростка в Петербурге
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в субботу, 7 марта, в парадной одного из домов по улице Ижорского Батальона в Колпине.
На место инцидента незамедлительно выехал руководитель ведомства Александр Клаус.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, осуществляется розыск подозреваемого в совершении преступления.
Ранее URA.RU со ссылкой на следователей и полицейских сообщало, что в Свердловской области раскрыли уголовное дело о похищении и убийстве подростка.