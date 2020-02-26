В Свердловской области раскрыли дело о похищении и убийстве подростка

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В Свердловской области раскрыли уголовное дело о похищении и убийстве подростка. Преступление было совершено в 2003 году.
В Свердловской области раскрыли дело о похищении и убийстве подростка
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на следователей и полицейских.

Рассчитывая получить крупный выкуп от предпринимателя, трое злоумышленников похитили его 17-летнего сына в Нижнем Тагиле. Подростка убили из-за опасений, что он сообщит о своём похищении.

В декабре 2019 года подозреваемых задержали.

«Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление», — заявил старший помощник руководителя областного СУ СК России Александр Шульга.

По его словам, двух человек заключили под стражу, в отношении третьего такая мера пресечения не избиралась, поскольку у него инвалидность I группы.

Со своей стороны, в областной полиции рассказали, что в задержании подозреваемых участвовали сотрудники ОМОН.

«При раскрытии преступления сыщики применили детектор лжи», — отметил пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее Mkset.ru сообщал, что в Башкирии нашли подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2002 году.

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