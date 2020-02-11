В Башкирии раскрыли убийство, совершённое в 2002 году

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В Башкирии нашли подозреваемого в убийстве, которое было совершено в 2002 году.
В Башкирии раскрыли убийство, совершённое в 2002 году
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Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

Погибший был сторожем. Его тело нашли в помещении строительной производственной организации в Уфе. Также пропало 30 тыс. рублей.

В 2019 и 2020 годах были проанализированы аналогичные преступления. Удалось установить причастность двух мужчин, осуждённых за разбойное нападение в 2003-м. Один из них дал признательные показания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми раскрыли убийство, совершённое в 2002 году.

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