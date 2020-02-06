В Перми раскрыли убийство, совершённое в 2002 году

В Перми раскрыли убийство, которое было совершено в 2002 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в 200 метрах от остановки «Славянова». Установлено, что в день гибели он шёл с подругой по железнодорожным путям и встретил трёх незнакомцев.

Произошёл конфликт. Один из нападавших ударил мужчину ножом. Пострадавший умер на месте.

«Следствием собраны дополнительные неопровержимые доказательства, изобличающие виновность местного жителя в совершении особо тяжкого преступления», — рассказали в ведомстве.

На момент преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.