В Перми раскрыли убийство, совершённое в 2002 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в 200 метрах от остановки «Славянова». Установлено, что в день гибели он шёл с подругой по железнодорожным путям и встретил трёх незнакомцев.
Произошёл конфликт. Один из нападавших ударил мужчину ножом. Пострадавший умер на месте.
«Следствием собраны дополнительные неопровержимые доказательства, изобличающие виновность местного жителя в совершении особо тяжкого преступления», — рассказали в ведомстве.
На момент преступления обвиняемый был несовершеннолетним.
Ранее Nation News сообщал, что осуждённый за совершение более 30 преступлений мужчина вновь предстанет перед судом в Самарской области.