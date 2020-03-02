В ЯНАО раскрыли убийства двух женщин и ребёнка, совершённые в 2000 году

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В Ямало-Ненецком автономном округе раскрыли убийства двух женщин и ребёнка, совершённые в 2000 году.
В ЯНАО раскрыли убийства двух женщин и ребёнка, совершённые в 2000 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления СК России.

По версии следователей, в Надыме были обнаружены тела женщины 1972 года рождения и её шестилетнего сына, а через несколько месяцев — тело ещё одной женщины при схожих обстоятельствах. В 2019-м удалось установить, что злоумышленником оказался бывший местный житель.

Выяснилось, что в июле 2000 года мужчина пришёл к первой жертве. Он несколько раз ударил её, после чего изнасиловал. Заметив ребёнка, злоумышленник напал и на него. Оба пострадавших скончались.

В октябре того же года мужчина употреблял спиртные напитки со второй жертвой. Затем произошла ссора, в результате которой женщина погибла.

«Следствие считает, что вина обвиняемого в совершении убийства трёх человек в ходе предварительного следствия полностью доказана и подтверждена заключениями многочисленных судебно-криминалистических экспертиз, а также иными материалами уголовного дела», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признал вину.

В ноябре 2019 года Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.

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