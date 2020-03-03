Детский омбудсмен рассказал о забайкальской семье, в которой подросток застрелил отца

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Детский омбудсмен Забайкальского края Иван Катанаев рассказал о семье, в которой подросток застрелил отца.
Детский омбудсмен рассказал о забайкальской семье, в которой подросток застрелил отца
  • © СК РФ

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что семья из села Ломы была благополучной.

«Произошёл выстрел. Пока неизвестно, что произошло. То ли он играл с ружьём, то ли несчастный случай. Пока расследование идёт», — заявил уполномоченный по правам ребёнка.

В пресс-службе регионального СУ СК России рассказали, что инцидент произошёл 2 марта. По предварительной информации, всё случилось из-за неприязненных отношений между отцом и сыном.

Возбуждено уголовное дело, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что в Казани женщина с ножом напала на своих сыновей.

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