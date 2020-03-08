По делу об убийстве подростка в Петербурге задержан несовершеннолетний

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RT
В Следственном комитете сообщили о задержании несовершеннолетнего по делу об убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
По делу об убийстве подростка в Петербурге задержан несовершеннолетний
  • РИА Новости

«Накануне несколько подростков находились в квартире. Как полагает следствие, вечером сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого, причинив смертельное огнестрельное ранение. Тело погибшего он перенёс на лестничную площадку», — заявили в СК.

Там отметили, что подозреваемый будет допрошен в ближайшее время.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил выяснить, как хранилось оружие в жилище и каким образом несовершеннолетний получил к нему доступ.

Ранее в жилом доме по улице Ижорского Батальона в Колпине было найдено тело подростка с огнестрельным ранением в голову.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

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