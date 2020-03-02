В Мурманской области раскрыли убийство, совершённое в 2002 году

В Апатитах возобновили расследование убийства, совершённого в 2002 году.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр СУ СК России по Мурманской области.

Установлено, что в ночь на 4 января в одной из квартир на улице Ленина произошла ссора между двумя мужчинами. Она продолжилась у спорткомплекса «Атлет». Подозреваемый нанёс жертве 12 ножевых ранений.

В течение продолжительного времени подозреваемому удавалось отстаивать свою версию развития событий. Но благодаря недавнему следственному эксперименту и психофизиологической экспертизе удалось подтвердить его вину.

Мужчина дал признательные показания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области раскрыли дело о похищении и убийстве подростка.