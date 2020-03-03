«Реально влияет на конкретную жизнь»: Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции
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Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.
«Что касается так называемой несистемной оппозиции, и ей дай бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны», — заявил Путин.
По его словам, представители несистемной оппозиции «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее». Глава государства добавил, что всегда была и будет существовать часть общества, которая «не согласна с действующей властью».
«И это очень хорошо, что такие люди есть», — сказал он.
Вместе с тем Путин заметил, что зачинщики революции как правило во власти тоже не задерживаются.
«Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности. Исключение, пожалуй, только большевики, которые задержались после Октябрьского переворота достаточно долгое время. И потом сами развалились и страну за собой утащили», — констатировал Путин.
Ранее президент России посоветовал оппозиционерам предлагать избирателям позитивную программу для эффективного развития страны, а не просто ругать действующую власть.
Вместе с тем Владимир Путин указал на необходимость соблюдения закона всеми гражданами РФ — вне зависимости от того, нравится им власть или нет — иначе ситуация обернётся полным разбалансированием в стране, от чего будут страдать люди.
«Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте. В некоторых странах, практически во всех странах, в том числе в европейских, за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается. Там небольшие сроки, от шести месяцев до года. Но в некоторых странах просто за несанкционированные акции, там, если 12 человек, по-моему, где-то в Швеции, что ли, уже считается — массовые беспорядки. Пятёрочка ломится или десяточка. У нас такого нет, понимаете?» — заметил российский лидер.
Иноагенты в России
Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что российское законодательство об иностранных агентах призвано защитить РФ от вмешательства в её политическую жизнь извне. Никакой другой цели нет, добавил российский лидер.
«Вопрос в другом. И вопрос есть. И, надо сказать, я считаю, что правозащитники здесь, когда обращают на это моё внимание, они правы. Нам нужно точно совершенно понять, что такое внутриполитическая деятельность. Добиться того, чтобы не было подмены понятий. И чтобы любая другая деятельность — гуманитарного характера работа, скажем условно, в области здравоохранения, в экологии, — чтобы её не подтасовывали под внутриполитические дела», — заявил Путин.
Вдобавок он указал, что Россия, в отличие от некоторых стран мира, не запрещает деятельность некоммерческих организаций с иностранным финансированием.
«Пожалуйста, они имеют право работать. И, кстати говоря, практика-то сложилась. Они продолжают работать. Только, если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, они должны об этом сказать. Здесь нет ничего ущемляющего. Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике», — пояснил глава государства.
Российский лидер также напомнил, что первые законы об иноагентах были приняты в США в конце 1930-х годов и санкция за их нарушение предусматривается лишение свободы — в России же за это грозит лишь административная ответственность.
«Вот нашу гражданку, она стала достаточно известной, взяли упекли в тюрьму как иноагента» — заметил он.
Напомним, в июле 2018 года американские власти задержали россиянку Марию Бутину, назвав её иностранным агентом, работающим без регистрации. Девушка якобы занималась внедрением в организации, которые могли бы повлиять на политику Вашингтона в пользу Москвы. Её также обвинили в участии в сговоре с целью такой работы. По совокупности обвинений ей грозило до 15 лет тюрьмы. Спустя несколько месяцев она пошла на сделку со следствием, частично признав свою вину, после чего её приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В октябре 2019-го Бутила была освобождена и депортирована на родину.
«Я могу заметить, когда у меня провели обыск, я не меняла пароли на своём компьютере, не удалила ни одного файла. Потому что я ничего не сделала, все документы добровольно передала. Поэтому я не знаю, зачем вся эта история была с арестом и всем прочим. Если всё дело было в нерегистрации, почему нельзя было просто, не знаю, штраф мне какой-нибудь выписать тогда, в конце концов. Зачем такая жестокость была, к чему она?» — задавалась вопросом Бутина в интервью RT.
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