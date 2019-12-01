«Прекратите вмешиваться во внутренние дела»: в России ответили на «обеспокоенность» Госдепа законом об иноагентах

Выражая свою «обеспокоенность» законом об иностранных агентах, Госдеп США вмешивается во внутренние дела России. Такую точку зрения выразили в посольстве РФ в Вашингтоне, призвав прекратить эту практику. Также дипломаты напомнили о деле Марии Бутиной, которую в Штатах обвинили в работе иноагентом без регистрации и приговорили к реальному сроку. Ранее представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что новый документ якобы «может быть использован для подавления независимых голосов». Однако в России подчёркивают, что нормы были разработаны в соответствии со стандартами ОБСЕ и являются реакцией на действия США. Эксперты убеждены, что американская сторона в этом случае руководствуется политическими мотивами, а не реальным беспокойством за права человека. В Госдуме отметили, что Вашингтон активно использует политику двойных стандартов, стремясь обеспечить своё влияние на другие государства.

В российском посольстве в Вашингтоне назвали вмешательством во внутренние дела страны реакцию Госдепартамента США на закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц. Такие поправки были в конце ноября одобрены Госдумой и Советом Федерации.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России. Между прочим, после дела Марии Бутиной ни один гражданин России в США не может чувствовать себя безопасно и наслаждаться правом на «свободу слова», — говорится в Twitter российского диппредставительства.

Stop interfering in @Russia’s internal affairs. BTW since Maria Butina’s case no Russian citizen can feel safe in the US and enjoy “freedom of expression” https://t.co/kNsFIBW4fB — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) November 30, 2019

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус в своём Twitter заявила, что США «обеспокоены» принятием закона об иноагентах-физлицах.

«Мы обеспокоены поспешным принятием российским парламентом ещё одного закона об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию соблюдать принцип свободы выражения мнений, приверженность которому (глава МИД РФ Сергей. — RT) Лавров подтвердил на конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — написала она.

Комментируя ситуацию, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT напомнил, что США ведут довольно жёсткую политику по отношению к тем организациям и лицам, которые были признаны иностранными агентами.

«Когда Россия стала принимать меры по защите своего информационного пространства, изучался прежде всего американский опыт, где законодательство очень жёстко регулирует все вопросы, связанные с возможностью воздействия на ситуацию внутри США. Поэтому мы имеем много фактов, когда, поучая всех, как нужно вести себя в отношении тех, кто даже теоретически может иметь статус иноагентов, сами США практикуют это сплошь и рядом», — сказал депутат.

По мнению Новикова, критикуя законы и сложившиеся порядки в других странах, Соединённые Штаты тем самым пытаются нарастить своё влияние и возможности.

«Эти двойные стандарты обоснованы тем, что США — это некий «образец демократии» и «эталон», которому все обязаны подражать. И все, кто не действует по американским лекалам, они какие-то «отсталые», «ущербные», «тоталитарные» и какие-нибудь ещё. Это один из инструментов установления господства США», — пояснил Новиков.

«Ответная мера на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ»

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич также выражала обеспокоенность по поводу российского закона. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что документ разрабатывался в соответствии с утверждёнными Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стандартами и является ответом на действия властей США по отношению к российским СМИ.

«Что касается упомянутых поправок, то уже не раз подчёркивалось, и я просто никак не могу поверить в то, что госпожа Косьянчич не в курсе, что это ответная мера на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ», — сказала Захарова.

Напомним, что в США регистрация в качестве иностранного агента обязательна, причём в случае нарушения этого закона человеку может грозить до пяти лет тюрьмы. Однако требования к самой деятельности расплывчаты.

В частности, иностранным агентом был признан телеканал RT America. Разведслужбы США ещё в 2017-м опубликовали доклад, в котором обвинили Россию во «вмешательстве» в американские выборы. Там говорилось, что для этих целей якобы использовался RT. При этом в пояснительной записке подчёркивалось, что даже «высокая степень уверенности» в чём-либо не отражает фактического положения дел и не имеет подтверждающих свидетельств — таким образом, положения доклада могут оказаться ложными.

На фактические ошибки этого доклада указывала и главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Министерство юстиции США наконец призналось в том, о чём и так все знали, — RT America заставили зарегистрироваться иноагентом в том числе из-за бредового доклада разведки, сплошь состоящего из ошибок, устаревшей информации и откровенного вранья. Что и требовалось доказать».

Закон об иноагентах применяется в США и к физическим лицам. Так, власти Соединённых Штатов объявили россиянку Марию Бутину иностранным агентом, работающим без регистрации. Согласно позиции американских следователей, она якобы имела цель проникнуть в организации, которые могли бы повлиять на политику Вашингтона в пользу Москвы. Её также обвинили в участии в сговоре с целью такой работы. По совокупности обвинений ей грозило до 15 лет тюрьмы.

В июле 2018 года её задержали, а в декабре она пошла на сделку со следствием, частично признав свою вину. При этом за время ареста Бутиной её родственники и российские дипломаты неоднократно отмечали, что её содержат в плохих условиях, которые можно сравнить с пытками. Позже, уже после освобождения, Бутина согласилась с этим сравнением.

«Я вам так скажу. Представьте, что вы находитесь в чужой стране, вдали от своих родителей, вы не имеете возможности контактировать со своей семьёй, вы находитесь в карцере, в одиночной камере, вам очень холодно, вы сидите на полу, вы потенциально можете получить 15 лет. Я так прикинула, сколько мне будет лет и доживут ли мои родители до этого счастливого дня... Поэтому я считаю, что приняла единственно правильное решение. Другого пути тогда не было», — сказала Бутина в интервью RT.

В апреле 2019-го россиянку приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Она отбыла часть своего срока, после чего, в октябре, была освобождена и депортирована на родину.

Этот пример наглядно демонстрирует свойственную Вашингтону политику двойных стандартов, убеждён директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США при МГУ Юрий Рогулёв.

«Вопрос этот, конечно, чисто политический. Мы знаем, что Бутина не имела никакого отношения к государственной деятельности, но была обвинена в нарушении закона об иностранных агентах. Тем не менее нам хорошо известно количество различного рода структур, организаций и людей, которые работают в России и поддерживаются из-за рубежа. Поэтому, конечно, заявление Госдепа — это проявление двойных стандартов», — подчеркнул собеседник RT.

Иноагенты в России

Существующее в России законодательство об иностранных агентах подразумевает только административные наказания — штрафы и (если организация не исполняет предъявляемые требования) блокировку её интернет-ресурсов. Новый закон, который был принят российским парламентом и отправлен на подпись президенту, подразумевает, что иностранным агентом можно будет признать и физлицо.

Как пояснили в Госдуме, чтобы получить подобный статус, человек должен соответствовать двум критериям: участвовать в создании и/или распространении сообщений и материалов СМИ, уже признанного иностранным агентом, а также получать финансирование из-за границы. Депутаты подчеркнули, что эти нормы не будут касаться блогеров и публицистов.

Статус иностранного агента не накладывает никаких ограничений на деятельность его носителя. Тем не менее некоторые требования к ним выдвигаются. Так, необходимо все публикации сопровождать соответствующим грифом о том, что они созданы иноагентом, раз в год подавать в Минюст отчёт о том, куда расходуются полученные из-за рубежа средства, и раз в полгода публиковать общедоступный отчёт о своей работе.

Новый закон выдвигает ещё одно требование — для работы в России СМИ-иноагент должно будет создать новое юридическое лицо. Это требование надо будет выполнить до 1 февраля 2020 года. По словам депутатов, такая отсрочка была сделана из-за январских праздников, которые сильно сократили число рабочих дней.