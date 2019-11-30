В Госдепе прокомментировали принятый в России закон об иноагентах

США обеспокоены принятием в России закона, позволяющего признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за границы, заявили в американском Госдепартаменте.

«Мы выражаем тревогу в связи с поспешным одобрением российским парламентом ещё одного законопроекта об «иностранных агентах», который может быть использован для подавления независимых голосов», — написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус в своём Twitter.

В США также призвали Россию соблюдать «приверженность свободе выражения мнений».

25 ноября Совет Федерации одобрил закон, в соответствии с которым иноагентами могут быть признаны физлица, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов, а также получают средства из‑за границы или от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в беседе с RT отметил, что данный закон является ответом на действия других государств в отношении российских СМИ.

При этом закон не предполагает «поголовной записи в иноагенты... всех, кто получает деньги за свою работу из-за рубежа».

Парламентарий Евгений Фёдоров заявил в беседе с ФАН, что закон позволит ограничить иностранное вмешательство во внутренние дела России.