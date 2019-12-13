Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в список иноагентов

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Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в список иноагентов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Как отмечается, факт их соответствия признакам НКО-иноагентов был установлен в ходе проведения управлением Минюста по Ингушетии внеплановой документарной проверки.

В ноябре Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарёва «За права человека»*, которое ранее было признано иноагентом.

* Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.

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