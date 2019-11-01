ВС ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России в пятницу ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»*.

«Ликвидировать общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека», — приводит РИА Новости решение судьи.

Ранее Минюст подал иск в суд о ликвидации движения.

В феврале Минюст включил движение «За права человека» в список иностранных агентов.

Отмечалось, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки.

* Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.