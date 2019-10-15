Минюст подал иск в ВС о ликвидации движения «За права человека»
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«Данное заявление поступило в суд 11 октября, судебное заседание по нему назначено на 14 ноября», — сообщили в ВС.
В феврале Минюст включил движение «За права человека» в список иностранных агентов.
Отмечалось, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки.
* Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.