Минюст подал иск в ВС о ликвидации движения «За права человека»

Верховный суд России рассмотрит 14 ноября заявление Минюста о ликвидации движения «За права человека»*. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

© minjust.ru

«Данное заявление поступило в суд 11 октября, судебное заседание по нему назначено на 14 ноября», — сообщили в ВС. В феврале Минюст включил движение «За права человека» в список иностранных агентов. Отмечалось, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки. * Движение защиты прав человека «За права человека» включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции России от 12.02.2019.