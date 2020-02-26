Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.
Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу
  • kremlin.ru

Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры. — RT) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал Путин.

Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Как подчеркнул Путин, чтобы донести свою точку зрения до электората «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», это можно сделать с помощью интернета и СМИ.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — подчеркнул российский лидер.

В декабре Путин прокомментировал решения суда об уголовных сроках участникам несогласованных акций в Москве, обвиняемым в применении насилия к представителям правоохранительных органов.

Как он отметил, нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, все граждане имеют право на выражение своей позиции, но это следует делать, не нарушая закон.

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