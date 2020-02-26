Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу
- kremlin.ru
Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры. — RT) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал Путин.
Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.
Как подчеркнул Путин, чтобы донести свою точку зрения до электората «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», это можно сделать с помощью интернета и СМИ.
«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — подчеркнул российский лидер.
В декабре Путин прокомментировал решения суда об уголовных сроках участникам несогласованных акций в Москве, обвиняемым в применении насилия к представителям правоохранительных органов.
Как он отметил, нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, все граждане имеют право на выражение своей позиции, но это следует делать, не нарушая закон.