Путин посоветовал оппозиции представить позитивную программу

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС посоветовал представителям оппозиции предложить потенциальным избирателям позитивную программу, а не просто ругать действующую власть.

Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры. — RT) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сказал Путин.

Президент отметил, что одной критики недостаточно, чтобы эффективно развивать страну.

Как подчеркнул Путин, чтобы донести свою точку зрения до электората «совершенно необязательно устраивать несанкционированные акции», это можно сделать с помощью интернета и СМИ.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения», — подчеркнул российский лидер.

В декабре Путин прокомментировал решения суда об уголовных сроках участникам несогласованных акций в Москве, обвиняемым в применении насилия к представителям правоохранительных органов.

Как он отметил, нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки, все граждане имеют право на выражение своей позиции, но это следует делать, не нарушая закон.