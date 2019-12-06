Двое участников незаконной акции в Москве получили реальные сроки
Так, Егор Лесных и Максим Мартинцов получили три и два с половиной года колонии общего режима соответственно, а Александр Мыльников — два года условно.
По данным следствия, молодые люди, «действуя умышленно и группой лиц», повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили. Кроме того, Лесных пнул другого силовика в спину.
Сами подсудимые утверждали, что оказались на митинге случайно.
Ранее Кунцевский суд приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.