Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку

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RT
Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ, блогера Егора Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет пользоваться интернетом.
Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку
  • РИА Новости

«Назначить наказание… три года лишения свободы с лишением права использовать коммуникационные сети два года», — цитирует судью РИА Новости.

Агентство уточняет, что ранее в ходе прений сторон прокурор попросил назначить студенту наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.

Ранее Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов.

В сентябре СК прекратил уголовное преследование Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. 



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