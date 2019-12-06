Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку
- РИА Новости
«Назначить наказание… три года лишения свободы с лишением права использовать коммуникационные сети два года», — цитирует судью РИА Новости.
Агентство уточняет, что ранее в ходе прений сторон прокурор попросил назначить студенту наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.
Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал.
Ранее Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов.
В сентябре СК прекратил уголовное преследование Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.