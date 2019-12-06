Суд приговорил студента Егора Жукова к условному сроку

Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ, блогера Егора Жукова к трём годам условного срока по делу о призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах. Ему также запретили в течение двух лет пользоваться интернетом.

РИА Новости

«Назначить наказание… три года лишения свободы с лишением права использовать коммуникационные сети два года», — цитирует судью РИА Новости. Агентство уточняет, что ранее в ходе прений сторон прокурор попросил назначить студенту наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. Ранее Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. В сентябре СК прекратил уголовное преследование Жукова по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.



