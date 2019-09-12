Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

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Росфинмониторинг внёс в перечень экстремистов и террористов студента Егора Жукова, который был фигурантом дела о беспорядках в Москве 27 июля, а позднее был обвинён в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах.
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
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Как указывается на сайте ведомства, Жуков включён в список организаций и лиц, в отношении которых «имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Егор Жуков был арестован по «делу 27 июля». Позднее следователи установили его непричастность к совершению массовых беспорядков в столице, после чего прекратили уголовное преследование, а суд перевёл студента под домашний арест.

При этом СК заявил, что установил другой эпизод преступной деятельности Жукова, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК России.

Следствие считает, что в 2017 году Жуков опубликовал на YouTube ролики, которые содержали призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

В начале августа 2018 года суд приговорил жителя Кургана Евгения Лесового к двум годам колонии-поселения за призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности с помощью Telegram. 

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