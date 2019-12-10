Путин прокомментировал наказание за брошенные «пластиковые стаканчики»

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал решения суда об уголовных сроках участникам несогласованных акций в Москве, обвиняемым в применении насилия к представителям правоохранительных органов.

Путин подчеркнул, что нельзя допустить превращения мирных протестов в беспорядки.

«Бросил какой-то там пластиковый стаканчик в представителя органов власти. Бросил — ничего, потом пластиковую бутылку — опять ничего, потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень, а потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого», — заявил он на совещании с членами СПЧ.

При этом российский президент отметил, что все граждане имеют право на выражение своей позиции, но это следует делать, не нарушая закон.

«Безусловно, надо поддерживать всех тех, кто с любовью и ответственностью... относится к Родине. И среди людей, которые выражают свои протесты, много таких людей, которые искренне... хотят изменить ситуацию в тех или иных сферах нашей жизни к лучшему», — заключил Путин.

6 декабря Мещанский суд Москвы приговорил двух участников несанкционированной акции 27 июля к трём и двум с половиной годам колонии общего режима соответственно, а ещё одного обвиняемого — к условному сроку.

По версии следствия, молодые люди умышленно повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, а один из них затем пнул другого силовика в спину.

В конце сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал своё общение со студентами, во время которого он, говоря о судебных процессах о применении насилия против представителей власти на акциях в Москве, заявил, что в полицию нельзя бросать даже стаканчик.